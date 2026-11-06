El Govern acredita la finalización de las obras de la residencia Quarter de Santiago de Maó

MENORCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha emitido este viernes la declaración responsable de inicio de la actividad de la residencia Quarter de Santiago, en Maó, para personas mayores dependientes.

Asimismo, el Govern ha acordado presentar la declaración responsable ante el Ayuntamiento de Maó y el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales, junto con el proyecto de actividades ejecutado.

Este trámite tiene lugar una vez acreditada la finalización de las obras de la residencia y comprobado que se adecuan al proyecto aprobado por el Consell de Govern en fecha 15 de febrero de 2021.

Con esta declaración responsable, el Govern autoriza que pueda empezar la actividad de la residencia sin perjuicio de que el Ayuntamiento realice las tareas de comprobación, inspección, control y, en su caso, de sanción, conforme a la normativa municipal, así como la autorización sectorial definitiva de servicios sociales del consell insular.

Ubicada en la antigua caserna de Santiago, en un solar de 6.100 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Maó, la residencia constará de 120 plazas para personas mayores dependientes, distribuidas en 108 habitaciones.