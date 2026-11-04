El Govern activa la alerta amarilla del Plan Meteobal por lluvias en Mallorca, Eivissa y Formentera para este jueves

Archivo - Un coche de la Policía Local de Eivissa en un día de lluvia. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern activará este jueves la alerta amarilla del Plan Meteobal por lluvias en las islas de Mallorca, Eivissa y Formentera, donde podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La Dirección General de Emergencias ha informado del inicio de este episodio de meteorología adversa y ha pedido "precaución" a la población en las próximas horas, según ha indicado en una publicación de su cuenta en la red social X.

De esta manera, han pedido seguir los consejos de autoprotección y llamar al 112 en caso de emergencia. Entre las recomendaciones está la de adoptar medidas para impedir la entrada de agua en casa, al asegurar puertas y ventanas.

También se ha pedido que no se deje en el exterior objetos o muebles que pueda arrastrar el agua y no bajar a zonas inundables de las casas, como sótanos o garajes, además de permanecer en zonas altas del inmueble.

En caso de inundación, Emergencias ha reclamado que se apague el interruptor general de la electricidad y, si te encuentras en la carretera, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos por lluvias, ocasionalmente acompañadas de tormenta, entre las 00.00 y las 15.00 horas en Pitiusas y de 04.00 a 20.00 horas en Mallorca.