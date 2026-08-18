El Govern activa la consulta telemática de los certificados oficiales de catalán a través de la plataforma Pinbal. - CAIB

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha puesto en funcionamiento la consulta de los certificados oficiales de conocimientos de catalán mediante la Plataforma de Interoperabilidad de Baleares (Pinbal), una herramienta que facilitará el intercambio de información entre administraciones y contribuirá a una gestión más eficiente de los procedimientos administrativos.

Este nuevo servicio está disponible para todos los organismos y administraciones públicas adheridos al Convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial del archipiélago, que pueden solicitar el acceso a través del Portal de Interoperabilidad de Baleares, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

La consulta permite verificar los certificados oficiales de conocimientos de catalán expedidos por los órganos competentes del Govern, como por ejemplo la Junta Evaluadora de Catalán, la Dirección General de Cultura, la Dirección General de Política Lingüística o el Instituto de Estudios Baleáricos, siempre que estos se hayan obtenido mediante la superación de una prueba oficial.

Actualmente, el servicio no incluye las homologaciones derivadas de estudios reglados ni los certificados equivalentes, ni tampoco los certificados expedidos por otros organismos de las Islas, como la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) o la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).

La implantación de esta consulta se enmarca en la estrategia del ejecutivo autonómico, a través de la Dirección General de Cultura, por avanzar en la digitalización de los servicios públicos y en la simplificación administrativa, para favorecer la interoperabilidad entre administraciones y reducir las cargas documentales para la ciudadanía.

Además, la Dirección General de Cultura ya trabaja para ampliar progresivamente el alcance de este servicio, con el objetivo de incorporar en el futuro otros datos relacionados con los conocimientos de catalán, como las homologaciones derivadas de los estudios de secundaria cursados en Baleares.

Esta medida pretende agilizar la comprobación de los requisitos lingüísticos en los procesos de selección de personal de las diferentes administraciones públicas, tanto para el acceso a los cuerpos y escalas de funcionarios de carrera como en los procesos de selección de personal funcionario interino y laboral temporal.

De este modo, las administraciones podrán verificar directamente la información disponible en los registros oficiales, y evitará que las personas interesadas tengan que aportar certificados que ya se encuentran en poder de la Administración.