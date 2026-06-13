El Govern adjudica 1,3 millones de euros para fomentar la participación social y la atención a colectivos vulnerables

Manos, servicios sociales, dependencia, tercer sector social - CAIB

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha concedido 1,3 millones de euros a través de una convocatoria con el objetivo de fomentar la participación social y la atención a colectivos vulnerables.

Según ha destacado la Conselleria en una nota de prensa, las subvenciones van destinadas a financiar los gastos ordinarios de federaciones, confederaciones y uniones de entidades de ámbito suprainsular para los años 2026 y 2027.

Esta línea de ayudas tiene como objetivo reforzar el tejido asociativo y la participación, mediante el apoyo estructural a entidades que desarrollan programas en el ámbito social.

Igualmente, ha destacado que la convocatoria consolida la apuesta del Govern por fortalecer el tercer sector social como pieza clave en la cohesión social y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la Conselleria que dirige Sandra Fernández ha aumentado el importe adjudicado en 110.000 euros respecto a la de 2024-2025 y también el máximo que podía solicitar cada federación.

Además, las 12 entidades recibirán el 100% del importe que han solicitado, con el objetivo de garantizar la estabilidad y la continuidad de sus proyectos.

Las entidades beneficiarias son Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad (UNAC), REAS Baleares, EAPN Baleares, Federación Impulsa Igualdad Baleares, Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, Federación de Entidades y de Atención a la Infancia y Adolescencia Balear (Feiab), Plataforma de Voluntariado de Baleares, Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, Plena inclusión Baleares, Asociación 3 Salud Mental, Federación de Entidades y Servicios de Salud Mental de Mallorca y Federación de Personas Sordas de Baleares.

Cada una de ellas recibirá 110.000 euros y la Feiab, los 100.000 que ha solicitado. El periodo de ejecución de los proyectos se extiende del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.