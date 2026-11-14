El Govern adjudica el proyecto de renovación y mejora de la red de bombeo de la depuradora de Santa Eulària

Estación de bombeo de cala Llenya. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

EIVISSA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adjudicado a la empresa Ambling Projects la redacción del proyecto para definir las actuaciones necesarias para renovar y mejorar la red general de saneamiento de Santa Eulària des Riu, por un importe de poco más de 272.000 euros.

El estudio técnico abarcará las once estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) que integran el sistema general de saneamiento del municipio, así como las conducciones asociadas.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha indicado que estas instalaciones permiten impulsar las aguas residuales desde diferentes puntos de la zona costera hasta los colectores generales, que las transportan posteriormente a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Santa Eulària des Riu.

En concreto, se analizará el estado de las estaciones de Mariners 1, Mariners 2, sa Punta, Tres Torres, ses Estaques, Argamassa, Argamassa Park, EDAR des Canar, Coral, Port des Canar y Cala Llenya. A partir de este diagnóstico, se determinarán las actuaciones necesarias para modernizar las instalaciones, mejorar su funcionamiento y garantizar su adecuación a las necesidades del municipio.

Entre las mejoras previstas se contempla la incorporación de sistemas de bombeo suplementarios de respaldo ante posibles averías, sistemas de suministro eléctrico de emergencia para hacer frente a cortes de suministro, así como sistemas de alarma y aviso al personal de guardia ante cualquier incidencia.

La intervención responde a la necesidad, manifestada en la comisión de seguimiento del convenio con Santa Eulària, de actualizar unas infraestructuras que requieren actuaciones de mejora integral, al tener en cuenta tanto su estado de conservación como las previsiones de crecimiento de la población del municipio.

Por ello, la Conselleria ha apuntado que el nuevo proyecto permitirá disponer de un diagnóstico actualizado de las instalaciones y concretar técnicamente las obras necesarias en cada una de las estaciones de bombeo y sus conducciones asociadas.

El anteproyecto que dio lugar a la licitación se definió conjuntamente con el Ayuntamiento de Santa Eulària, dada la necesidad de disponer de los terrenos necesarios para ampliar, en algunos casos, el espacio disponible e integrar todos estos nuevos sistemas de respaldo y seguridad. Cuando esto no sea posible, se estudiará la reubicación de alguna estación de bombeo en un emplazamiento adecuado de sus proximidades.

Esta actuación se enmarca en la labor de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), entidad adscrita a la Conselleria, para mejorar las infraestructuras públicas de saneamiento y depuración de Baleares, reforzar la fiabilidad de los sistemas de recogida y tratamiento de las aguas residuales, avanzar en la garantía y seguridad del funcionamiento de las instalaciones y mejorar la respuesta ante posibles incidencias.