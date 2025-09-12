El Govern adjudica el servicio de apoyo psicológico postemergencias para 2025-2027

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el reconocimiento de créditos con la UTE Postemergencias Baleares, entre abril y el 24 de julio de 2025, en los que se le prorrogó el contrato de apoyo psicológico postemergencias en las Islas.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, el pasado 25 de julio se adjudicó a la misma UTE, mediante concurso, el nuevo contrato por un importe máximo de 448.000 euros para los años 2025-2027, prorrogable dos años más.

Con el pago de las facturas aprobado en el Consell de Govern, de un total de 25.850 euros, se reconocen, por tanto, la totalidad de los créditos pendientes por el servicio prorrogado.

Desde el Govern han señalado que dada la importancia primordial del servicio, que no podía quedar sin prestarse, cuando venció la prorroga del contrato de la UTE Postemergencias Baleares en agosto del año pasado, se le requirió que continuara con la prestación, con la consecuente generación de crédito a su favor.

El primer concurso, licitado en enero de 2025, quedó desierto, y, hasta que no se adjudicó el nuevo contrato, esta entidad ha generado facturas que se han ido abonando regularmente en los últimos meses.

El servicio de apoyo psicológico postemergencias está dirigido a familias que, tras una situación traumática grave, con resultado de muerte de gran impacto, requieren de tratamiento psicológico con el fin de evitar situaciones de duelo patológicas.

Se accede al servicio por derivación del SEIB 112, previa recomendación del psicólogo emergencista, por el IBDobna en casos de víctimas mortales por violencia de género o a través del IBSalud en casos de víctimas mortales de suicidio.