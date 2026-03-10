El Govern advierte de la "situación insostenible" de los centros de menores: "Con cada ola de pateras llegan más"

Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Maria Antònia Estarellas, ha advertido de la "situación insostenible" que viven los centros de menores de Baleares.

"Cualquier inversión seguirá siendo insuficiente si quien tiene las competencias en materia migratoria sigue mirando hacia otro lado y sigue siendo cómplice del drama en Baleares. Con cada ola de pateras llegan menores que tenemos que atender", ha afirmado.

Estarellas se ha pronunciado de esta manera en el pleno del Parlament de este martes después de ser preguntada por la situación de los centros de menores por parte de la diputada de Vox Patricia de las Heras.

La parlamentaria ha recordado algunos episodios de violencia ocurridos en estos centros, como el que tuvo lugar hace unos días en Eivissa, donde se produjo una trifulca entre varios menores, y ha considerado que es "el síntoma de un sistema al borde del colapso".

"El sistema se ha multiplicado en centros y en menores, y aún así sigue tensionado porque cada semana llegan menores en pateras", ha insistido la consellera.

El Govern está "preocupado" por la situación de los centros de menores y está tratando de ayudar a los consells insulares, quienes tienen las competencias, en "todo lo posible", ha zanjado.