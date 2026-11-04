El Govern afirma que no hay un "incremento alarmante" en los niveles de cloruros en el acuífero de Maó

Archivo - El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en una comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha indicado que no ha detectado un "incremento alarmante" en los niveles de cloruros en el acuífero de Maó, puesto que siguen la línea registrada anteriormente aunque sí ha reconocido que hay dos zonas donde es "más preocupante".

De esta manera ha respondido el conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament para informar de la situación de los acuíferos en la isla de Menorca.

El representante del Govern ha tenido que acudir este miércoles a esta comisión porque la diputada del PSIB Carolina Marquès había formulado una pregunta por escrito para conocer los datos de la Red de Control de Aguas Subterráneas de Menorca desde el año 2023 a 2026, que no habría quedado resuelta en primera instancia.

La parlamentaria ha recalcado que en su petición pretendía saber los resultados de la calidad del agua y los niveles de los pozos de control, algo que ha criticado que no se le facilitara porque era "demasiado técnica" y que se le remitiera a la información publicada por el Govern en internet.

Por eso, ha recriminado a Lafuente que con esta respuesta "no habría cumplido" con el reglamento del Parlament y, al consultar la base de datos, ha apuntado que la información no se actualizaba desde el año pasado. También ha reprochado que se le remitiera al plan hidrológico vigente, con datos de analíticas que van de 2013 a 2018.

La intención que tendría el conseller, a su entender, sería la de "esconder" lo que pasa en los acuíferos de Menorca, que en los casos de Migjorn y s'Albaida tendrían una situación "alarmante" con un descenso acumulado de "varios metros".

Marquès ha advertido que, mientras el Govern habla de recuperación de los acuíferos, "no dice" la cantidad, ni la calidad del agua dulce disponible. Esto lo ha centrado en el caso de Maó, que de junio a agosto ha subido del 23 al 40% "sin lluvias" durante este verano.

Por eso ha pedido saber si ha habido riesgo de intrusión marina y, si los niveles bajan, cómo ha afectado esto a los niveles de contaminantes. Además, resaltado que Menorca todavía se encuentra en prealerta por sequía.

Lafuente le ha contestado que el volumen de datos que pedía la diputada era "enorme" y por eso se le remitió a los portales donde figuraba la información.

"Por parte de la Conselleria, no hay inconveniente y se le remite a donde se cuelga la información sin interferencia política y sin que nadie le diga a los funcionarios cuándo lo deben hacer", ha apuntado.

Al mismo tiempo, ha asegurado que desde septiembre hasta ahora se han formulado casi 300 preguntas escritas a la Conselleria con miles de datos, por lo que ha incidido en que "no hay intención de ocultar nada".

El conseller ha señalado que los datos que pedía hacen referencia a 223 puntos de control, donde se han hecho 3.940 mediciones y 1.115 análisis. "La cantidad de información en una pregunta escrita era enorme y era imposible facilitarle toda la información", ha alegado.

Marquès le ha recriminado que en su comparecencia habría "evitado preguntas" y ha reiterado su acusación de "esconder" información porque los datos que se supone que deberían estar en las webs a las que se le había remitido, "no estaban publicados".

Asimismo, ha defendido que la insinuación de que los acuíferos de estarían salinizando la habría hecho por la "falta de transparencia" y ha resaltado el caso de Maó, porque en los tres años de legislatura se habría "vaciado".

La diputada del PSIB ha indicado que al inicio del mandato Menorca era la isla con mejores reservas hídricas de Baleares y ahora terminará como "la peor". Igualmente, ha recriminado que la inversión en el ciclo del agua "deja mucho que desea".

Por otro lado, le ha pedido saber cuántos metros cúbicos se habrían extraído de los pozos de Menorca y que al final de la legislatura se haya licitado el dispensador de agua de la desaladora, cuando en Mallorca se instaló en 2016, en Formentera en 2019 y en Eivissa en 2024.

Lafuente le ha respondido que en la anterior legislatura --en la que gobernó el PSIB-- no se tomó "ninguna" medida de inversión en abastecimiento de agua y ha contrapuesto su actuación a la del Ayuntamiento de Maó que "ocultó" a los ciudadanos que había agua no potable en la red, pese a que "lo sabía".

Además, ha reprobado a Marquès que lance su teoría sobre la salinización "en base a su intuición" y a su "gran desconocimiento" en la materia, sin dar datos o elementos que contrasten esta tesis.

En ese sentido, le ha acusado de hacer una oposición "irresponsable" y ha aseverado que el Ayuntamiento de Maó tiene los datos de las últimas analíticas, por lo que ha incidido en que la afirmación de la diputada "no se ajusta a la realidad".