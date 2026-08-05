El Govern amplía con 20 plazas adicionales en Eivissa el concierto con la Fundación Aldaba

Persona mayor participa de un programa contra la soledad de la tercera edad. - FUNDACIÓN LA CAIXA

EIVISSA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha ampliado con 20 plazas adicionales en la isla de Eivissa el concierto con la entidad Fundación Aldaba por el servicio de curatela.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el servicio cubre las necesidades de apoyo, protección y garantía de todos los derechos, tanto personales como patrimoniales, de las personas adultas incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación. El servicio de curatela tiene el objetivo, además, de promover la autonomía personal de estas personas.

De las 20 plazas, ocho son de intensidad reducida, siete de media y cinco de alta. Esta ampliación supone 33.593 euros adicionales para 2026 y 289.497 en el concierto 2026-2029, con un importe total de 7.132.304 euro. De esta forma, el total de plazas concertadas con Aldaba es de 470, de las cuales 97 están en Eivissa.

UNA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS HISTÓRICA

El concierto con Fundación Aldaba prevé, además, la actualización histórica aprobada hace un año y que daba respuesta a las reivindicaciones de las patronales y de los sindicatos más representativos.

La actualización contempla los incrementos progresivos hasta 2027 del precio mensual por plaza del área jurídica y económica y de los niveles (reducido, medio o intenso), así como los incrementos de precios en el caso de las plazas en la isla de Eivissa.

Por ejemplo, para el nivel intenso, mientras que el precio/plaza en 2025 era de 471 euro en el caso de Eivissa en 2027 será de 499 euro.

Esta actualización de precios supone, según han indicado, un paso decisivo para reforzar el compromiso con la dignidad laboral y garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad, asegurando la sostenibilidad de las entidades sociales y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.