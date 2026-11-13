El Govern amplía al 2027 la prestación de determinados productos de catálogo de material ortoprotésico

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado ampliar al año 2027 el ámbito de aplicación de la prestación de determinados productos del Catálogo de material ortoprotésico de Baleares por un importe estimado de 2,4 millones de euros.

Esta prestación forma parte de la cartera de servicios del sistema público de salud e incluye productos como prótesis externas, sillas de ruedas y otras ayudas técnicas destinadas a mejorar la autonomía, la movilidad y la calidad de vida de las personas que las necesitan, ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa tras el Consell de Govern.

Con el objeto de garantizar los principios de igualdad, accesibilidad y movilidad, el Servicio de Salud debe establecer los medios necesarios para poder acceder a estos productos y ayudas técnicas que forman parte de su cartera de servicios.

Dado que el coste de adquirir este material sanitario es muy alto y teniendo en cuenta el desequilibrio en la economía familiar que provoca y la alta demanda de los pacientes, desde marzo de 2024 el Servicio de Salud dispone de un procedimiento que permite a los usuarios autorizados obtener determinados productos en los establecimientos adheridos sin tener que asumir inicialmente su coste.

La ampliación del programa al ejercicio de 2027 responde a la gran demanda registrada y a la actualización del catálogo de prestaciones, que ha supuesto el incremento del coste de algunos de los productos financiados.

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL

El Consell de Govern ha autorizado al Servicio de Salud de Baleares para tramitar el acuerdo marco para la contratación del suministro de medicamentos biológicos con biosimilares, destinados a los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud.

Los medicamentos biológicos son tratamientos avanzados obtenidos a partir de células u organismos vivos y se utilizan para abordar enfermedades de gran complejidad.

Cuando finaliza el período de protección del medicamento original, pueden comercializarse biosimilares, que ofrecen la misma eficacia, calidad y seguridad, ampliando las opciones terapéuticas disponibles para los profesionales y los pacientes.

Los medicamentos incluidos en este acuerdo se utilizan de forma habitual en los hospitales para tratar enfermedades crónicas y de elevada complejidad clínica, siendo esenciales para garantizar la continuidad de numerosos tratamientos especializados.

La fórmula del acuerdo marco múltiple responde a la necesidad de reforzar la seguridad del suministro en caso de posibles incidencias en el mercado farmacéutico internacional, tales como rupturas de stock, problemas de producción o alertas sanitarias, ha explicado el Govern.

Este modelo permite disponer de alternativas para asegurar la continuidad de los tratamientos y la cobertura de las necesidades asistenciales de los centros sanitarios durante toda la vigencia del contrato.

Finalmente, el Consell de Govern ha autorizado la tramitación de un acuerdo marco para contratar el suministro de catéteres endovasculares, diagnósticos y terapéuticos con cesión de equipos para los centros sanitarios dependientes del IBSalut, con un valor estimado de 15 millones de euros.

Se prevé que dicho contrato tenga una vigencia de dos años desde la fecha indicada en el mismo, con la posibilidad de prorrogarlo por un período máximo de dos años más.

Los catéteres endovasculares, diagnósticos y terapéuticos son utilizados habitualmente por los servicios de hemodinámica y cardiología intervencionista, radiología intervencionista y vascular, cirugía vascular y angiología, así como por otras unidades especializadas que realizan técnicas endovasculares avanzadas.

Estos dispositivos hacen posible el acceso y la navegación intravascular bajo control de imagen, así como la realización de maniobras diagnósticas (angiografía y cateterismo) y terapéuticas (angioplastia con balón, dilatación valvular, implantación y postdilatación de stents).

Se trata de dispositivos de uso crítico cuya disponibilidad condiciona directamente la continuidad asistencial y la seguridad del paciente.