El Govern amplía hasta los 45 millones de euros el importe máximo del programa 'Nova Hipoteca Jove'

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 21 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la aplicación de 30 a 40 millones de euros del importe máximo del programa 'Nova Hipoteca Jove', que busca facilitar el acceso a la compra de una vivienda.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Este acuerdo, ha explicado, da continuidad a un programa que cuenta con cuatro entidades financieras adheridas, CaixaBank, Colonya Caixa Pollença, Cajamar Caja Rural y Abanca Corporación Bancaria.

La continuidad del programa y la ampliación de la red de entidades participantes, a su parecer, hacen conveniente incrementar el límite económico, con el fin de continuar facilitando el acceso a la vivienda a las personas que puedan asumir las cuotas hipotecarias pero no cuentan con el ahorro previo necesario para adquirirla.

Desde el mes de abril del año pasado, se aplica una ampliación de las condiciones del programa para facilitar el aumento de personas beneficiarias.

CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA

El programa tiene por objetivo facilitar el acceso a una hipoteca y, con las condiciones vigentes, permite que se acojan personas --sin límite de edad-- que adquieran viviendas de un precio máximo de hasta 382.700 euros.

La concesión de la garantía del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) está condicionada a la concesión del préstamo hipotecario de la entidad financiera, que tendrá que financiar desde el 80% y hasta el 100% del valor de adquisición de la vivienda, en función de la normativa y el régimen aplicable a cada entidad.

Las personas jóvenes de hasta 40 años y otros colectivos, como familias numerosas de cualquier grado, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y quienes tengan personas con algún tipo de discapacidad a su cargo, pueden obtener garantías de hasta el 20% del valor de la vivienda por parte de la Administración, y así poder llegar a cubrir el total de la hipoteca. Para el resto de solicitantes las garantías son de hasta el 15%.

A través de este programa se han aprobado 921 garantías hasta el pasado mes de octubre, 769 en Mallorca, 120 en Menorca y 32 en Eivissa.

Mediante un acuerdo del Consell de Govern de diciembre de 2024, se amplió el importe máximo del programa, de los 15 millones iniciales hasta los 30 millones, así como el plazo de presentación de solicitudes y formalización de los préstamos, que se extendió hasta antes del 1 de febrero de 2028.

Para poder acceder a este programa, entre los requisitos, se incluyen la necesidad de acreditar una residencia continua o discontinua en Baleares de un mínimo de cinco años; que la vivienda se destine a domicilio habitual y permanente de los solicitantes, y que estos no sean propietarios de ninguna otra vivienda, con determinadas excepciones como hasta ahora, entre otras.

Entre las condiciones del programa, también se establece que las operaciones de financiación deberán organizarse mediante un contrato de préstamo hipotecario financiado con fondos de la entidad financiera, y que la entidad financiera no podrá exigir la contratación de ningún producto o servicio bancario adicional para conceder el préstamo hipotecario.