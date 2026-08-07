Govern amplía ayudas para mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales

Archivo - Hombre en silla de ruedas. Archivo. - JCCM - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha autorizado la ampliación de las convocatoria de ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo mediante la financiación parcial de sus costes salariales, la adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas para 2026.

El crédito total asignado a las ayudas establecidas en la convocatoria es de 12 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad inicialmente prevista ha resultado insuficiente para cubrir las solicitudes presentadas, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa.

En consecuencia, es necesario aprobar una ampliación de la convocatoria por un importe superior a los 2,1 euros para la concesión de ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Con esta ampliación, el crédito total de las ayudas será de más de 14,1 millones de euros.

El crédito de esta ampliación se distribuirá en los dos programas establecidos en la convocatoria. Así, la asignación del programa I, destinado a centros especiales de empleo de imprescindibilidad social, aumentará en 15.000 euros. En cuanto al programa II, destinado al resto de los centros especiales de empleo, aumentará su crédito en 2,1 millones de euros.