El Govern amplía el 'Cheque canguro' a actividades de verano con hasta 1.000 euros por niño. - CAIB

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado el 'Cheque canguro' a actividades de verano como escuelas matinales y campamentos con hasta 1.000 euros por niño.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, han presentado este martes el segundo 'Cheque canguro', con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias trabajadoras de Baleares.

Se trata de una nueva línea de ayudas con un presupuesto de más de un millón de euros que, además de la contratación de personal del hogar dedicado al cuidado de menores, también cubrirá los gastos de actividades como la escuela matinal o los campamentos de verano, hasta un máximo de 1.000 euro por niño.

La principal novedad de este 'Cheque canguro' es la inclusión de dos nuevas categorías para subvencionar las actividades estivales. Por un lado, en el programa dos se subvencionan los costes asociados a servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos o instalaciones vinculadas, incluidos los centros de educación infantil y de educación especial.

Así, este programa cubre los gastos de la escuela matinal, la guarda antes del horario lectivo o la guarda después del comedor o de la jornada escolar.

CAMPAMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Por otro lado, en el programa tres se cubren también los costes de los campamentos, las escuelas de verano y otros servicios de atención, cuidado y custodia, tanto privados como públicos, desarrollados dentro del ámbito de Baleares, con la finalidad de facilitar la conciliación.

En este sentido, el importe máximo conjunto de los programas dos y tres es de un máximo de 1.000 euros por niño y se pueden distribuir indistintamente entre las acciones subvencionables de los dos programas.

"Ahora que han acabado las escuelas pensamos que es un buen momento para recibir e interesarse por esta ayuda. Es un paso más de este Govern para la conciliación en esta comunidad. Porque en este Govern no hablamos de conciliación, hacemos conciliación", ha destacado Cabrer.

SE MANTIENE LA CONTRATACIÓN PARA EL CUIDADO DE MENORES

Igual que en la primera edición, en este 'Cheque canguro' se mantiene la subvención de parte de los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados de la contratación de un empleado o empleada del hogar para el cuidado de menores.

En este sentido, cada familia puede beneficiarse de hasta un máximo de 4.000 euros en este programa. Asimismo, los tres programas son compatibles y se pueden presentar solicitudes para optar a los tres.

De esta forma, las familias pueden beneficiarse de hasta 4.000 euros en la contratación de una persona para el cuidado de menores y hasta 1.000 euros por cada niño en actividades estivales como la escuela matinal y los campamentos.

REQUISITOS

En cuanto a los requisitos generales para poder solicitar la ayuda, son los siguientes:

Entre los requisitos generales para acceder al 'Cheque canguro' figuran acreditar el empadronamiento y la residencia en Baleares en el momento de presentar la solicitud y durante el periodo subvencionable, demostrar la situación de actividad laboral o asimilada, por cuenta propia o ajena, que justifique la necesidad de conciliación y tener una renta per cápita familiar inferior a 30.000 euro anuales.

También es preciso estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de reintegro de subvenciones. Conservar la documentación justificativa durante cinco años.

Por otro lado, no pueden ser beneficiarias las personas en las que se produzca alguna circunstancia de prohibición para obtener subvenciones, las que no estén al corriente de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o las que tengan obligaciones de reintegro pendientes.

Las ayudas se conceden por orden de entrada de las solicitudes completas y válidas, sin comparación entre solicitudes, hasta agotar el crédito disponible. Cada solicitud dará lugar a un procedimiento autónomo, con su resolución de concesión y pago.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

En cuanto a la documentación común, hay que presentar solicitud y declaraciones responsables, certificado de titularidad bancaria, libro de familia o documento equivalente, documentación acreditativa de familia monoparental, numerosa, tutela o acogimiento, en su caso, y formulario de otorgamiento de representación, en su caso.