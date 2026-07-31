El Govern amplía los conciertos educativos hasta los diez años

Archivo - Aula de un centro escolar. - CAIB - Archivo

PALMA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el nuevo decreto por el que se regulan los conciertos educativos, con una ampliación de su duración hasta los diez años.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, esta norma actualiza y unifica en un único texto el régimen jurídico aplicable a los conciertos educativos de régimen general y singular con los centros docentes privados autorizados.

El nuevo marco normativo regula los procedimientos de establecimiento, modificación, renovación, formalización y extinción de los conciertos, así como aspectos relacionados con su financiación, organización y control.

Entre las principales novedades destaca la ampliación de la duración de los conciertos educativos hasta los diez años en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional, bachillerato y educación especial.

El objetivo es favorecer una planificación educativa más sólida y a largo plazo, con el fin de proporcionar una mayor seguridad jurídica y estabilidad a los centros educativos, al profesorado y a las familias.

Según ha destacado el Govern, el decreto también da respuesta a los cambios sociales, educativos y normativos producidos durante los últimos años e incorpora la regulación de los conciertos del primer ciclo de educación infantil.

Además, diferencia de manera clara entre los conciertos de régimen general y los de régimen singular, y establece criterios objetivos para la planificación, la financiación y la priorización de la oferta educativa.

La norma incorpora nuevas mejoras para el profesorado, entre las que se encuentran la reducción del número de horas lectivas para los docentes mayores de 55 años y la equiparación retributiva con la formación profesional.

También se refuerzan las garantías de equidad e inclusión educativa. En este sentido, prevé convocatorias anuales para dotar a los centros concertados de recursos adicionales de atención a la diversidad y de auxiliares técnicos educativos, con criterios equivalentes a los que se aplican a los centros públicos.

Igualmente, consolida los principios de gratuidad de las enseñanzas concertadas, transparencia en la gestión de los recursos públicos e igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Por último, y en la línea de la desburocratización, el decreto simplifica la tramitación y actualiza la regulación de las actividades complementarias, extraescolares y de los servicios escolares complementarios.

MATRÍCULAS ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES

El Consell de Govern ha aprobado los criterios académicos y socioeconómicos que deben cumplir los alumnos en los centros de enseñanzas artísticas superiores para poder beneficiarse de exenciones o bonificaciones en el precio de la primera matrícula de los estudios oficiales de grado o máster durante el curso 2026-2027.

Esta medida permitirá que los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos puedan acceder a una exención o bonificación del precio por crédito de la primera matrícula.

Para optar a ella, los estudiantes deberán reunir determinadas condiciones generales, económicas, académicas y de matrícula, y no podrán ser beneficiarios de las becas generales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el mismo curso académico.

El acuerdo aprobado mantiene los mismos criterios académicos y socioeconómicos vigentes durante el curso 2025-2026, con el objetivo de seguir favoreciendo el acceso a las enseñanzas artísticas superiores y la permanencia en ellas.

Entre los requisitos, se establecen distintos umbrales de renta familiar y exigencias académicas adaptadas a cada situación, tanto para los estudiantes que acceden por primera vez a los estudios como para los que estudian cursos superiores o un máster.

En el caso de las enseñanzas de grado, los requisitos tienen en cuenta la nota de acceso o el rendimiento académico del curso anterior, mientras que para los estudios de máster se valora la nota media del expediente académico que da acceso a estos estudios.

Además, los estudiantes deben matricularse de un mínimo de 48 créditos, o de 24 créditos en el caso de los estudios a tiempo parcial, excepto en las situaciones específicas previstas en la normativa.