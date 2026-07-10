El Govern amplía la franja de edad del ocio adaptado hasta los 21 años

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PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar 2,7 millones de euros a la convocatoria de subvenciones de ocio adaptado a aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro que realizan actividades durante las vacaciones escolares de verano, Navidad y Pascua de 2026 y 2027.

Este año, según ha destacado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, se amplía la franja de edad, pasando de los 3 a 18 años actuales a los 0-21 años.

La nueva convocatoria incrementa su presupuesto pasando de los 1,8 millones de euros a los 2,7 millones de euros, con el objetivo de llegar a todas las familias con niños y jóvenes dependientes y diversidad funcional de grado II y III.

El objetivo del programa creado por el Govern es que estos niños y jóvenes puedan disfrutar de un ocio adaptado de calidad en igualdad de oportunidades en todas las islas, así como promover la integración social en comunidad, la mejora de su calidad de vida y la promoción de la autonomía personal. También fortalece el respiro y la conciliación de sus familias.

El pago de las subvenciones será anticipado, del 100% y sin la exigencia previa de la garantía, para facilitar la gestión a las entidades destinatarias.

PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

El Consell de Govern ha autorizado destinar un máximo de 1,2 millones de euros a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo durante 2026-2027 proyectos en materia de servicios de atención, prevención y promoción de la autonomía personal.

Concretamente, la subvención va dirigida a la integración social de personas con discapacidad, con enfermedades raras, oncológicas, neurodegenerativas, Alzheimer u otras demencias.

La convocatoria de 2026-2027 se incrementa con 150.000 euros respecto a la anterior, que estaba dotada con un importe de 1.108.000 euros.