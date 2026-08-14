El Govern amplía y moderniza la depuradora de Portocolom y su sistema de bombeo

Estación depuradora de aguas residuales de Portocolom - CAIB

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado la ampliación y modernización de la estación depuradora de aguas residuales de Portocolom y la remodelación de la estación de bombeo de Cala Marçal y del colector que conecta ambas instalaciones.

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha autorizado el inicio de los expedientes de contratación de las obras de ampliación y mejora de la depuradora y del servicio de dirección facultativa, inspección, vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de los trabajos.

La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha informado en una nota de prensa que las actuaciones cuentan con una inversión de 9,3 millones de euros y que se financiarán con cargo al canon de saneamiento.

Las obras comenzarán previsiblemente en 2027 y tendrán un plazo de ejecución de un año y medio. La planificación de los trabajos permitirá mantener operativa la depuradora durante la ejecución de las obras.

Este proyecto contempla la renovación integral de la depuradora de Portocolom para adaptarla a las necesidades actuales y futuras. Además, las actuaciones modernizarán unas instalaciones que, debido a su antigüedad, requieren una actualización de sus principales equipos y sistemas, e incorporar nuevas tecnologías para mejorar la calidad del efluente tratado.

La estación depuradora de aguas residuales contará con un nuevo sistema de desodorización y con sistemas avanzados de gestión y operación del tratamiento mediante sensores conectados a un sistema Scada, lo que permitirá un mejor control y eficiencia del funcionamiento de la instalación.

Por otro lado, la actuación incluye la remodelación integral de la estación de bombeo de Cala Marçal, con la instalación de nuevos equipos y sistemas con mayores garantías de capacidad y redundancia, así como la renovación integral de la instalación eléctrica y la mejora del sistema de alimentación de emergencia ante posibles cortes de suministro.

Aparte de la estación de bombeo, también se renovará el colector que conecta Cala Marçal con la depuradora de Portocolom. La conducción de fibrocemento se sustituirá por una tubería de polietileno de alta densidad, algo que mejorará la fiabilidad del sistema y solucionará los problemas asociados al final de la vida útil de la conducción actual y a las roturas.

Con estas actuaciones, el Govern actuará sobre el conjunto del sistema de saneamiento de la zona, desde la recogida y transporte de las aguas residuales hasta su tratamiento en la depuradora, con el objetivo de disponer de unas infraestructuras "más modernas, eficientes y fiables".