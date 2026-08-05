El Govern amplía la red MELIB con 20 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en Inca y Can Picafort. - CAIB

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado la red pública Melib con la puesta en servicio de 20 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, diez de ellos ubicados en el Hospital Comarcal de Inca y otros diez en Can Picafort.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, los nuevos cargadores, gestionados por el Instituto Balear de la Energía (IBE), tienen una potencia de hasta 22 kilovatios y funcionarán con una tarifa de 0,25 euros por kilovatio hora. En el Hospital Comarcal de Inca permitirán recargar sus vehículos a los usuarios del centro sanitario.

La instalación de Inca completa el proyecto del nuevo aparcamiento fotovoltaico impulsado por el IBE, equipado con 1.044 placas solares que generan energía renovable para el hospital. Con la incorporación de los puntos de recarga, la infraestructura integra en un mismo espacio la producción de energía limpia y la movilidad eléctrica.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que disponer de una infraestructura de recarga suficiente es "clave" para acelerar la implantación del vehículo eléctrico y ha asegurado que actuaciones como esta facilitan una movilidad más sostenible y permiten aprovechar al máximo las inversiones en energías renovables.

Además, el IBE ha puesto en funcionamiento otros diez puntos de recarga en Can Picafort, distribuidos en cinco cargadores dobles semirrápidos con una potencia de hasta 22 kilovatios y la misma tarifa de 0,25 euros por kilovatio hora.