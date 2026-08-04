El Govern anima a donar sangre este verano para mantener las reservas

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Salud, Manuela García, visitan el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares - CAIB

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Salud, Manuela García, han animado a los ciudadanos a donar sangre en el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares este verano, época en que las aportaciones bajan, por lo que se hace más necesario recibir donaciones para contar con las reservas suficientes.

Lo han hecho tras visitar la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, junto a la gerente de la Fundación, Rosa Maria Tarragó, la directora del Banco de Sangre, Teresa Jiménez, y el director del Banco de Tejidos, Javier Calvo.

En declaraciones a los medios, García ha subrayado la importancia de que las Islas puedan ser autosuficientes en reservas de sangre para dar cobertura diaria a las necesidades de toda la sanidad, tanto pública como privada.

En concreto, se necesitan unas 200 bolsas de sangre al día, así como una reserva de 1.000 más para circunstancias urgentes o extraordinarias.

Del total, el 60 por ciento de la sangre se utiliza para pacientes oncológicos, mientras que otra parte importante da cobertura a pacientes con politraumatismos. Otro 30 por ciento se utiliza en cirugía programada; un 2 por ciento, a mujeres en los partos; y, un 3 por ciento, para bebés.

García ha trasladado su agradecimiento a los donantes y a los profesionales del Banco de Sangre. "Si lo has pensado en algún momento, dona sangre", ha manifestado, agregando que una donación de diez minutos puede salvar tres vidas.

También ha hecho este llamamiento la presidenta del Govern, quien ha remarcado que para el donante la aportación "es un rato", mientras que para quien la recibe "puede ser toda una vida".

"Cada bolsa de sangre puede significar una operación que sale adelante, un tratamiento que continúa, una madre que se recupera o un niño recién nacido que puede comenzar la vida con más fuerza", ha subrayado en un mensaje en redes sociales.