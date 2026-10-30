El Govern apela a la "responsabilidad" ante la convocatoria de Blocus y exige refuerzos a la Delegación del Gobierno

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha apelado a la "responsabilidad" ante la convocatoria de Blocus para concentrarse este viernes en Palma y ha reclamado a la Delegación de Gobierno un refuerzo especial de los efectivos para garantizar la seguridad.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también vicepresidente ha asegurado que la Delegación no ha trasladado información al Govern sobre si hay un dispositivo preparado. "No nos han comunicado nada", ha lamentado.