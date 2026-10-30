El Govern aporta más de 447.000 euros para la atención a las adicciones en Menorca

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MENORCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Conselleria de Salud a firmar un convenio de colaboración con el Consell de Menorca para desarrollar acciones de prevención, atención, tratamiento e inserción de las personas con problemas de adicciones que se deriven del Plan Integral de Adicciones de Baleares 2025-2032 en Menorca.

Concretamente, la Conselleria aportará poco más de 447.000 euros para financiar parcialmente los programas que se recogen en este convenio entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029 con cargo a los presupuestos generales, según ha informado el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Entre las acciones previstas en el convenio se incluyen preparar y suministrar metadona para los usuarios de las unidades de conductas adictivas (UCA), facilitar el acceso a la nueva historia clínica de los profesionales de las UCA, establecer la cartera mínima de servicios de las UCA y protocolizar los procesos asistenciales que se incluyan.

Del mismo modo, otras de las actuaciones consisten en elaborar e implementar el protocolo de detección e intervención precoz en menores en situación de vulnerabilidad, así como formar y actualizar en adicciones, con el objetivo de dotar de un marco común en relación al abordaje de las adicciones a los profesionales que trabajan en este campo.

El acuerdo también establece la colaboración en la recogida de los indicadores, facilitar material para realizar el programa de intercambio de jeringuillas y las pruebas rápidas de VIH y aportar herramientas didácticas necesarias para realizar programas preventivos en el ámbito educativo.

Este convenio consolida una colaboración interinstitucional iniciada en 2011, que ha permitido desarrollar un modelo de intervención integral y coordinado. La colaboración para atender las drogodependencias y otras adicciones ha demostrado la eficacia de los dispositivos que abordan simultáneamente los aspectos sanitarios, psicológicos y sociales asociados a las conductas adictivas.