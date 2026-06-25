El Govern aportará 440.000 euros a la creación de una red de monitorización de las playas de Baleares

Una playa de Baleares. - CAIB

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una subvención directa de 440.000 euros al Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costera de Baleares (Socib) con el objetivo de crear una red de monitorización de playas en el archipiélago mediante la instalación de estaciones 'CoastSnap'.

Lo ha informado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

'CoastSnap', ha explicado, es un sistema de ciencia ciudadana que utiliza fotografías tomadas siempre desde un mismo punto de observación para analizar la evolución de la línea de costa y detectar cambios asociados a fenómenos como la erosión, los temporales o los efectos del cambio climático.

Los datos obtenidos proporcionarán información científica actualizada que podría contribuir a mejorar la planificación y la gestión de las zonas costeras.

El presupuesto concedido se distribuirá en diversas anualidades, con una dotación de 55.000 euros en 2026, 110.000 euros en cada una de las anualidades 2027, 2028 y 2029, y una última aportación de 55.000 euros en 2030.

Entre las actuaciones previstas en el marco del proyecto subvencionado destacan el despliegue de nuevas estaciones en diferentes playas del archipiélago; la extracción y gestión periódica de los datos obtenidos; el estudio de las variaciones de la línea de costa y el análisis de tendencias de las playas monitorizadas; la elaboración de informes anuales sobre la evolución del litoral, así como diversas acciones de comunicación, divulgación y sensibilización dirigidas a medios de comunicación, ciudadanía y comunidad educativa.