El Govern apoyará a más de 150 explotaciones agrarias con diez millones de euros de ayudas para inversiones

Archivo - Balas de paja sobre un campo. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará diez millones de euros entre 153 explotaciones agrarias, dentro de la línea de ayudas para Inversiones en Explotaciones Agrarias (INEA).

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha indicado que esta partida de ayudas se debe al nuevo modelo diseñado tras el trabajo conjunto con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, según ha explicado en un comunicado.

La convocatoria contaba inicialmente con una dotación de seis millones de euros. Posteriormente, la Conselleria incorporó dos millones de euros adicionales y, finalmente, el Govern amplió nuevamente el presupuesto con otros dos millones procedentes de las medidas aprobadas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, hasta alcanzar los diez millones de euros.

Esta ampliación presupuestaria, sumada a las modificaciones introducidas en la convocatoria tras las reuniones mantenidas con el sector, ha permitido incrementar el número de expedientes beneficiarios y avanzar hacia un reparto "más equilibrado de las ayudas".

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que se ha demostrado el Govern "escucha al sector", puesrto que el diálogo con las organizaciones agrarias y las cooperativas ha permitido "adaptar esta convocatoria para que las ayudas lleguen a más explotaciones y se distribuyan de una manera más equilibrada".

Simonet ha añadido que no se trataba solo de incrementar el presupuesto, sino también de conseguir que los recursos llegaran a un mayor número de explotaciones, al mantener el apoyo a las inversiones estratégicas que necesita el sector primario de Baleares.

A esta convocatoria se han presentado un total de 332 solicitudes de ayuda, que representaban una inversión prevista de 40,6 millones de euros. Del conjunto de las peticiones, seis expedientes desistieron de su solicitud y otros 13 se han propuesto para denegación por "incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria".

Finalmente, 313 expedientes cumplían las condiciones para participar en el procedimiento de concurrencia competitiva, con una inversión admisible de cerca de 38 millones de euros y una ayuda solicitada de 17,2 millones de euros.

La propuesta provisional publicada este jueves en el BOIB plantea la concesión de ayudas a un total de 153 expedientes, de los que 128 obtienen una concesión íntegra y 25 una concesión parcial, hasta agotar los diez millones de euros disponibles.

Los datos de la resolución ponen de manifiesto que el reparto de las ayudas mantiene una distribución "muy similar" a la de las solicitudes presentadas. De los 313 expedientes que cumplían los requisitos de la convocatoria, 194 correspondían a inversiones inferiores a los 100.000 euros, 85 a inversiones de entre 100.000 y 300.000 euros y 34 a proyectos superiores a los 300.000 euros.

Entre los expedientes con propuesta favorable, 87 corresponden a inversiones inferiores a los 100.000 euros, 48 a inversiones de entre 100.000 y 300.000 euros y 18 a proyectos superiores a los 300.000 euros. Esto significa que el 57% de los expedientes subvencionados corresponden a inversiones inferiores a los 100.000 euros y que cerca de nueve de cada diez expedientes subvencionados corresponden a inversiones inferiores a los 300.000 euros, una distribución que refleja el objetivo perseguido con las modificaciones introducidas en esta convocatoria.

En este sentido, Simonet ha remarcado que estos datos demuestran que las modificaciones introducidas tras escuchar al sector "funcionan", porque se ha conseguido que las ayudas "lleguen a más explotaciones" y que el reparto de los recursos sea "más equilibrado, sin perder de vista las inversiones que son estratégicas para garantizar la competitividad de nuestro sector agrario".

La propuesta publicada tiene carácter provisional y las personas interesadas disponen ahora del plazo establecido en la convocatoria para presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de que se dicte la resolución definitiva.

La Conselleria ya trabaja en la próxima convocatoria de ayudas INEA, dotada con más de 12,2 millones de euros, que incorporará nuevas modificaciones consensuadas con el sector con el objetivo de seguir mejorando el reparto de los recursos y ampliar el número de explotaciones beneficiarias.