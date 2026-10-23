El Govern aprueba el contrato del servicio de esterilización del Hospital Comarcal de Inca

Archivo - Entrada al Hospital Comarcal de Inca. - CONSELLERIA DE SALUD Y CONSUMO - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes contratar el servicio integral de esterilización del Hospital Comarcal de Inca.

El contrato tiene un valor estimado de 1,9 millones de euros y una duración de tres años meses, con una posible prórroga de veinticuatro meses adicionales, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern.

El reprocesamiento y la esterilización óptima del material médico reutilizable usado en la actividad quirúrgica y asistencial es esencial para asegurar la eliminación efectiva de microorganismos patógenos y no patógenos, incluidas sus formas de resistencia, prevenir infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.

Así, el servicio de esterilización garantiza la atención asistencial, la calidad y la seguridad de la atención sanitaria, ordinaria y urgente, prestada a la población adscrita al Sector Sanitario de Tramuntana.