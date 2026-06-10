El Govern aprueba una convocatoria de formación de 4,5 millones para colectivos vulnerables

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, a través del SOIB, ha aprobado una convocatoria de formación para colectivos vulnerables para el periodo 2026-2029, con un presupuesto de 4,5 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta convocatoria tiene como objetivo mejorar la empleabilidad, cualificación e inserción profesional de las personas desempleadas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Así, se prevén actuaciones mixtas de empleo y formación, articuladas mediante un contrato de formación en alternancia. De este modo, se combina la actividad laboral retribuida con una formación presencial vinculada a grados B de formación profesional o a especialidades formativas en el trabajo.

Las entidades que pueden presentarse a esta convocatoria son entidades del tercer sector de acción social y la duración de los proyectos es de un máximo de tres años.