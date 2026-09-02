El Govern aprueba la convocatoria para participar en el mercado del Día de Baleares 2027

Mercado del Día de Baleares. - CAIB

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la convocatoria y las bases de selección de los participantes en el mercado del Día de Baleares del próximo año, con un plazo que se ha abierto este miércoles y finalizará el próximo 22 de septiembre.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local ha señalado en un comunicado que esta convocatoria se dirige a las personas que quieran participar en el mercado y que cumplan los requisitos establecidos en modalidades de artesanos --de Baleares y otros lugares de España o de la UE-- o vendedores no artesanos de las Islas.

Los actos del Día de Baleares se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo de 2027, y el mercado tendrá lugar en Palma con el objetivo de convertirse en un escaparate de los productos, las tradiciones y los elementos culturales más representativos del archipiélago.

El mercado seguirá la estética y la línea de las tres últimas ediciones de la Diada autonómica, con un mayor protagonismo de la artesanía, la cultura y los productos de las Islas.

El objetivo del mercado es poner de relieve el valor de las tradiciones, los productos y los conocimientos característicos de cada territorio insular, fomentar la exposición y la venta de productos artesanales autóctonos, proporcionar una plataforma a los artesanos locales para presentar sus trabajos y favorecer el intercambio cultural y comercial.

Así, incluirá productos agroalimentarios, artesanales y tradicionales representativos de todas las islas, aunque también se permitirá la participación de producciones de otras regiones de España, de la UE, de otras islas mediterráneas o de cualquier parte del mundo, según se indica en el comunicado.

Las solicitudes de participación se deben presentar según los modelos disponibles en la sede electrónica y en la web de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento. La participación en el mercado es gratuita.