El Govern aprueba la convocatoria de subvenciones de 2026 para las reales academias y academias de Baleares

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para las corporaciones de derecho público de ámbito autonómico -reales academias y academias de Baleares- correspondiente al año 2026.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la resolución se ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este jueves y el Govern destinará 45.000 euros para apoyar las actividades de las corporaciones de derecho público inscritas en el Registro de Academias de la comunidad, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus fines de estudio y generación de conocimiento, así como favorecer la transferencia de este conocimiento a las instituciones y a la sociedad. Se ha autorizado el pago anticipado de hasta el 100% de las subvenciones que se concedan.

El objetivo de estas ayudas es la realización de actividades de estudio, investigación y promoción como la realización de cursos, conferencias, talleres, jornadas, encuentros, seminarios, programas de investigación, actos o mesas redondas. Además, prevé la edición de libros y revistas, la elaboración de estudios o informes, la creación o mejora de páginas web u otras acciones de comunicación, o la organización o participación en exposiciones, muestras, ferias, conciertos y otras actividades de carácter análogo.

Esta convocatoria también prevé incluir los gastos de funcionamiento de las sedes de estas corporaciones de derecho público, como el alquiler, la limpieza, las comunicaciones, la electricidad, el gas, el agua, las tasas e impuestos sobre el inmueble y los seguros, que serán subvencionables siempre y cuando sean indispensables para preparar o ejecutar el proyecto y estén directamente relacionados con la actividad subvencionada.

Las razones de interés público para el pago anticipado de hasta el 100% de estas subvenciones se fundamentan en que se trata de entidades sin ánimo de lucro que, por lo general, cuentan con recursos limitados para hacer frente a los gastos derivados del desarrollo de sus fines y tienen dificultades para acceder al crédito. En la mayor parte de los casos, funcionan por la dedicación voluntaria de sus miembros, sin contar con una estructura de personal.

El pago de las subvenciones se efectuará, con carácter general, una vez que se haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y se haya justificado la ejecución de la actividad subvencionada.

Para presentar las solicitudes, se ha habilitado un trámite telemático disponible en la página web de esta dirección general y en la Sede electrónica: https://tn.caib.es/subvencionsreialsacademies.