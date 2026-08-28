El Govern aprueba un decreto que regula las cofradías de pescadores y simplifica la normativa de buceo

Archivo - Redes de pesca amontonadas. - CAIB - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el decreto por el que se regulan las cofradías de pescadores y sus federaciones en Baleares y, por otro lado, simplifica la normativa sobre buceo.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la nueva norma actualiza un marco jurídico vigente desde hace más de 30 años y adapta la organización y el funcionamiento a los nuevos retos del sector.

El decreto que regula las cofradías de pescadores y sus federaciones se aprobó en 1995. No obstante, ha expuesto el Govern, el paso del tiempo, especialmente los cambios tecnológicos y administrativos, ha dejado obsoletos algunos aspectos de esta normativa.

Así, el nuevo decreto busca dar respuesta a las cuestiones que surgen en el funcionamiento cotidiano de las cofradías, en particular en lo que se refiere a la simplificación administrativa y la administración electrónica.

Al mismo tiempo, la norma establece un marco jurídico suficiente para que las cofradías puedan afrontar los cambios que se producen en el sector pesquero, especialmente en lo que se refiere a su ámbito de organización y funcionamiento interno, siempre sujetas a los principios de legalidad, igualdad, transparencia contable y democracia interna.

Estos principios constituyen los pilares básicos para que las cofradías continúen actuando como entidades solventes y competitivas, ha subrayado el Ejecutivo.

El objetivo transversal y básico de la nueva norma es hacer evolucionar la estructura de las 16 cofradías de pescadores del archipiélago y de su federación para hacerlas más funcionales y adaptarlas a los nuevos tiempos.

También se pretende avanzar en la integración de medidas innovadoras mediante la colaboración de las cofradías con las entidades científicas.

SIMPLIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE BUCEO

El nuevo decreto modifica tres normas relativas a la práctica del buceo con escafandra, en todos los casos con el objetivo de simplificar la burocracia y favorecer la actividad económica de las empresas.

El Govern ha defendido que el buceo, en todas sus modalidades, es una actividad marítima importante en las Islas. La normativa básica de seguridad es competencia del Estado, mientras que el Govern tiene potestad reglamentaria en este ámbito.

Por una parte, y a partir de la experiencia en la gestión de las diferentes modalidades de buceo, se modifica el Decreto 55/2020, de 19 de diciembre, por el que se regula el buceo en las modalidades profesional, extractivo, científico y para fines de servicio público en aguas marítimas y continentales, con la voluntad de eliminar trámites innecesarios y facilitar la actividad científica.

Por otra parte, se modifica el Decreto 14/2014, de 14 de marzo, por el que se establecen los principios generales en materia de buceo recreativo en la comunidad autónoma, para simplificar los procedimientos, promover la declaración responsable, adaptar la normativa al Real Decreto 550/2020 y facilitar la actividad económica de los centros de buceo.

Finalmente, se corrige puntual el anexo 3 del Decreto 26/2025, de 4 de julio, por el que se establece la Reserva Marina de las Illes del Ponent de Mallorca, El Toro, les Malgrats y El Sec, con el objetivo de simplificar la actividad del buceo turístico en la isla de El Toro.