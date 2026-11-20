Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha ratificado el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad por el que se regula, por primera vez, un procedimiento común para implantar turnos de 12 horas de forma voluntaria en las unidades hospitalarias del Servicio de Salud.

Esta medida organizativa, que afecta principalmente a las categorías de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, pretende mejorar las condiciones de trabajo y el clima laboral, favorecer la conciliación de la vida laboral y personal y dar respuesta a las necesidades expresadas por los profesionales.

Así lo ha explicado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern.

El nuevo marco establece que la iniciativa debe contar con un apoyo amplio de los equipos y superar un proceso previo de evaluación y seguimiento para garantizar la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y unas condiciones de trabajo adecuadas.

Asimismo, el acuerdo hace posible implantar modelos mixtos de turnos, de modo que, cuando las circunstancias lo permitan, puedan convivir diferentes modalidades de jornada en un mismo servicio según las necesidades organizativas y las preferencias de los profesionales.

El Govern también ha ratificado una modificación del acuerdo de carrera profesional que posibilitará convocar un nuevo procedimiento simplificado correspondiente al año 2026.

Esta vía se mantendrá con carácter transitorio hasta que no se complete la implantación efectiva del sistema ordinario de evaluación previsto en el nuevo modelo.

Igualmente, se modifica el acuerdo de carrera profesional para facilitar la progresión de los trabajadores y reconocer la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria.

Entre las novedades incorporadas, destaca la creación de un procedimiento extraordinario de encuadre que posibilitará al personal fijo que acceda a una categoría superior ver reconocida su experiencia profesional previa a efectos de la carrera profesional.

Por último, se ha ratificado la aprobación de una modificación del régimen de permisos para la participación en emergencias humanitarias, que incluye el mantenimiento íntegro de las retribuciones durante el primer mes de misión, así como la agilización de los procedimientos de autorización para facilitar una respuesta rápida ante catástrofes, crisis humanitarias o emergencias internacionales.