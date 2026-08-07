El Govern aprueba un nuevo decreto para actualiza el instituto de Evaluación Educativa de Baleares

Archivo - Una profesora da clases a alumnos de Primaria en un colegio público. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nuevo decreto que regula el Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo de Baleares (Iaqse), con el que adapta la organización y las funciones del organismo a la normativa educativa vigente y a las necesidades actuales del sistema educativo.

La norma sustituye al decreto de creación del Iaqse, vigente desde el año 2000, regula de forma detallada los procedimientos vinculados a las evaluaciones externas del sistema educativo y refuerza las garantías en materia de protección de datos.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el decreto da cumplimiento al mandato previsto en la Ley de Educación para revisar y adecuar los órganos del sistema educativo e incorpora los cambios derivados de la normativa estatal sobre evaluación educativa.

El Iaqse continuará siendo el organismo técnico encargado de evaluar el sistema educativo balear mediante la elaboración de estudios e informes, la definición y publicación de indicadores, la participación en evaluaciones estatales e internacionales y el diseño y desarrollo de las evaluaciones externas de ámbito autonómico.

Asimismo, el decreto regula la estructura interna del Instituto, crea la figura del personal colaborador y detalla el procedimiento de las evaluaciones externas, desde el diseño de los instrumentos hasta la obtención y el análisis de los datos, que deberán desarrollarse con criterios de calidad, fiabilidad, independencia técnica y transparencia, reforzando además la protección de la información obtenida.

APROBADOS 1,3 MILLONES PARA 'PATIOS ABIERTOS'

Por otra parte, el Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar hasta 1,3 millones de euros a financiar el programa de 'Patios Abiertos' y otras actividades de cuidado de menores.

Las ayudas permitirán mantener abiertos los patios de los centros educativos fuera del horario lectivo y los sábados para favorecer la conciliación laboral de las familias. El pago será anticipado, por el 100 por cien del importe y sin necesidad de constituir garantías.

Estas subvenciones están dirigidas a ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades, que podrán recibir hasta el 75 por ciento del coste de los proyectos, así como a asociaciones de familias, entidades del tercer sector social y otras entidades sin ánimo de lucro, que podrán obtener hasta el 100 por 100 de la financiación.

Las actividades estarán destinadas a menores de entre tres y 16 años, ampliándose hasta los 21 años en el caso de jóvenes con discapacidad o diversidad funcional reconocida.