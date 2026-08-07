El Govern aprueba un total de 705 plazas de personal estatutario dependiente del Servicio de Salud

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera manipulando una jeringuilla. Archivo. - SATSE - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha ratificado la oferta de empleo público correspondiente a 2026 del personal estatutario dependiente del Servicio de Salud en la que se había aprobado un total de 705 plazas de personal estatutario, de las cuales 598 son de turno libre y 107 de promoción interna, es decir, para personal estatutario con plaza pero que desea promocionar.

De las 598 plazas para el turno libre, más de la mitad, 340, corresponden a la tasa adicional y 258 conciernen a la tasa de reposición, es decir, a las plazas que quedan desprovistas por algún motivo, como por ejemplo, por jubilación o excedencia, según ha informado el Ejecutivo en rueda de prensa.

Las categorías profesionales de las que se han convocado más plazas en esta oferta son celador (121), técnico de cuidados o auxiliares de enfermería (104), auxiliar administrativo (80) y enfermero (76).

Esta oferta de empleo público se añade a las correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 del Servicio de Salud, para las que se convocaron 3.101 plazas, concretamente 578 pertenecientes a la oferta de 2023, 744 a la oferta de 2024 y 1.779 a la de 2025.

REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD

La aprobación de esta oferta hará posible reducir la tasa de temporalidad del empleo público, uno de los objetivos del Plan Plurianual 2025-2027 de Recursos Humanos.

El objetivo del Servicio de Salud con esta medida es establecer un marco adecuado para garantizar la estabilidad laboral de los profesionales y ofrecer soluciones a la temporalidad laboral de unas plazas que responden a necesidades permanentes.