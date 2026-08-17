El Govern asegura la continuidad del Cofib y de sus profesionales ante la finalización del convenio

Archivo - Técnico del Cofib con un ejemplar de cerceta pardilla - CAIB - Archivo

PALMA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha asegurado que la continuidad del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) y de su equipo profesional está garantizada.

Desde el pasado mes de febrero el Govern trabaja tanto en la renovación del convenio como en la adaptación de los estatutos del Cofib a la normativa vigente.

Así lo ha asegurado la Conselleria en un comunicado, después que el sindicato CCOO reclamara garantías para la plantilla ante la finalización del convenio el próximo 31 de diciembre.

En este sentido, ha desmentido que exista falta de previsión ni que la Administración no haya planteado alternativas para garantizar el futuro del Cofib.

Al contrario, ha defendido el departamento que dirige Joan Simonet, durante los últimos meses se han mantenido reuniones con la Fundación Natura Parc y con los representantes de los trabajadores y se han formulado distintas propuestas para alcanzar un acuerdo.

La primera reunión con Natura Parc y sus representantes legales para abordar el nuevo convenio y los nuevos estatutos tuvo lugar el pasado 16 de febrero. Posteriormente, se celebraron nuevas reuniones el 19 y el 23 de mayo, así como el 22 de junio, además de una reunión con el Comité de Empresa el 20 de mayo.

La Conselleria ha subrayado que su voluntad es alcanzar un nuevo convenio que, además de garantizar la continuidad del servicio, mejore las condiciones económicas vinculadas a su personal.

En este sentido, en la negociación se planteó que los costes de personal asumidos a través del convenio incluyeran nóminas, Seguridad Social y los gastos asociados a formación, vestuario, equipos de protección individual (EPI) y revisiones médicas.

De su lado, Natura Parc planteó un incremento sobre dichos costes superior al inicialmente previsto por la Administración, que el Govern aceptó.

También se negoció una cantidad destinada a los gastos del funcionamiento y uso del centro de recuperación. En este caso, el Govern hizo una propuesta calculada mediante una media ponderada al alza de los últimos tres año, mientras que Natura Parc planteó una cantidad superior, que también fue aceptada por la Administración.

Siempre según el comunicado de la Conselleria, el principal punto de discrepancia surgió cuando Natura Parc planteó, además de estos conceptos, una nueva cantidad en concepto de alquiler de las instalaciones que la Administración considera "inasumible".

Aun así, ha remarcado, el Govern ha continuado negociando y a principios de la semana pasada trasladó una última propuesta a Natura Parc, de la que todavía no ha recibido respuesta.

Por ello, en estos momentos, "la posibilidad de cerrar un nuevo acuerdo está pendiente de la respuesta de Natura Parc a la propuesta que tiene sobre la mesa", ha indicado la Conselleria, agregando que mantiene abierta la vía de acuerdo y espera poder cerrarlo.

No obstante, si durante esta semana no se produce un avance que permita alcanzarlo, el Govern activará una vía alternativa para garantizar la continuidad y la plena operatividad del Cofib.

"Esta alternativa se desarrollará sobre dos principios irrenunciables: garantizar el bienestar y la atención de los animales y preservar el conocimiento, la experiencia y la profesionalidad acumulados durante más de veinte años por el actual equipo del Cofib", han señalado desde Agricultura.

La Administración ya ha estudiado diferentes opciones para garantizar el servicio con independencia del resultado de la negociación con Natura Parc, entre ellas fórmulas de gestión pública y la disponibilidad de instalaciones alternativas si finalmente no fuera posible continuar desarrollando la actividad en las actuales dependencias.

También han trasladado a los trabajadores que el Govern cuenta con la actual plantilla y con su experiencia para el futuro del servicio, destacando que el Cofib presta un servicio "indispensable" para la conservación y recuperación de la fauna balear.

"Lo que está pendiente de resolver no es si habrá Cofib ni si el Govern garantizará su actividad, sino si será posible hacerlo mediante un nuevo acuerdo con Natura Parc", han insistido.

En este sentido, a su entender, es "especialmente importante no trasladar a los trabajadores una incertidumbre que no se corresponde con la situación real".

Con todo, han concluido que "existe una propuesta sobre la mesa, existe una alternativa administrativa y existe la decisión del Govern de garantizar tanto la continuidad del servicio como la experiencia profesional de su plantilla".

Esta posición será trasladada este martes a los trabajadores, que han sido convocados a una nueva reunión con la Administración.