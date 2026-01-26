El Govern asegura haber "hecho los deberes" en materia de seguridad ferroviaria tras la convocatoria de paros en SFM

Archivo - El nuevo conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, ofrece una rueda de prensa tras la toma de posesión de su cargo, en el Consolat de Mar, a 19 de julio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (E - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha asegurado que su departamento "ha hecho los deberes" en materia de seguridad ferroviaria después de que los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) hayan decidido convocar paros parciales.

Así se ha expresado la tarde de este lunes después de que los trabajadores de SFM decidieran convocar movilizaciones en una asamblea celebrada a raíz de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Lo más importante es lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Ante todo constatar que tenemos unos trenes y una red ferroviaria seguros", ha subrayado el conseller.

Mateo ha dicho respetar "cualquier tipo de decisión adoptada por el comité de empresa y la asamblea" y ha asegurado estar "muy de acuerdo" en algunas de sus reclamaciones, como que "no son tan importantes las fotos como las inversiones".

"Y precisamente ahí es donde ponemos el acento. Creemos que partimos con los deberes bien hechos y seguimos trabajando con los deberes en seguridad. Se ha invertido más que nunca en seguridad y en el mantenimiento de trenes y vías", ha defendido.

Pese a ello, ha admitido que "siempre hay margen de mejora" y por ello se ha abierto a recoger las peticiones, sugerencias y reclamaciones tanto del comité como de cualquier otro colectivo si tienen el objetivo de "seguir mejorando".

"Estamos abiertos a continuar trabajando para mejorar en seguridad, que no es una opción sino una obligación y una apuesta de este Govern", ha incidido.

No obstante, como ya ha expresado antes de la asamblea, ha reclamado a los trabajadores de SFM que le trasladen cuáles son las demandas en las que fundamentan la decisión de convocar paros laborales.

"Las que se han ido planteando durante este tiempo han sido respondidas o están en tramitación. En este sentido, estamos esperando para comprobar cuáles son las peticiones", ha sentenciado.