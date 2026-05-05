El Govern asegura que "no se abrirá ningún atajo" en la tramitación de proyectos de grandes superficies comerciales

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha asegurado que "no se abrirá ninguna puerta a atajos" en la tramitación de proyectos de grandes superficies comerciales, en referencia a una enmienda de Vox presentada a la ley de proyectos estratégicos.

"El PP está estudiando la enmienda con rigor, escuchando al sector y evaluando el alcance real de esta propuesta", ha afirmado en el pleno de este martes al ser preguntado por la diputada socialista Mercedes Garrido.

Según el conseller, el comercio necesita simplificación y agilización administrativa. "No hay ningún tipo de desregulación, lo que estamos haciendo es corregir la incoherencia que ustedes dejaron en 2022. Aplicamos el mismo criterio que ya existía para la evaluación simplificada, también para la ordinaria", ha apuntado.

La diputada socialista ha criticado que la enmienda pretende suprimir por completo la tramitación ambiental de implantación de nuevos grandes supermercados y las ampliaciones de grandes superficies.

"Esta supresión del tramite ambiental supondrá que no se evalúe la movilidad que puedan generar las nuevas grandes superficies", ha advertido.