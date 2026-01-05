El Govern aspira a un 2026 de creación de empleo "estable y sostenida" tras un diciembre "histórico"

Archivo - Artesano en un mercado. - CAIB - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha apuntado que en este 2026 impulsarán políticas para conseguir una creación de empleo "estable, sostenida y de calidad" a lo largo del año, después de que los datos de diciembre de paro y afiliación a la Seguridad Social hayan sido "históricos".

Así lo ha indicado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la rueda de prensa de valoración de las cifras de empleo del último mes de 2025, en el que ha resaltado que también se haya creado empleo con respecto al mes anterior.

Así, ha remarcado que en el Ejecutivo tienen "muestras claras" de la desestacionalización, puesto que en los meses de invierno también se crea empleo con motivo de la campaña de Navidad y las rebajas.

Por eso, ha argumentado que el Govern tiene una política de "reducción del paro" y "retención del talento" pero con una orientación a "crecer en valor y no tanto en cantidad". De hecho, ha sostenido que este año las contrataciones se podrían adelantar debido a que la Semana Santa cae antes.

Cabrer también ha incidido en el "éxito" de la lucha contra el paro de larga duración, dado que desde la puesta en marcha del Plan de Seguimiento Intensivo --Plan SI--, los parados de entre 10 y 12 meses han bajado un 11,7 % y el de más de 12 meses lo ha hecho un 6,6%. "El Govern está muy satisfecho y trabajará en esta línea a lo largo de este año", ha avanzado.

Por otra parte, ha alegado que en el nuevo año también han situado entre sus propósitos el desarrollo de medidas para favorecer la conciliación, como la implantación del Observatorio de la Conciliación de Baleares recogido en el último convenio colectivo de hostelería. Además, ha hecho mención a un plan para luchar contra el "absentismo injustificado".

En 2025, la media anual de afiliación a la Seguridad Social en Baleares se ha situado en 584.875 personas, la cifra más elevada de la serie histórica. Este dato representa 14.865 afiliados más de media que en 2024, lo que supone un incremento interanual del 2,6%.

En el mes de diciembre se registraron cerca de 48.000 contratos en Baleares, con 14.248 contratos en Mallorca (-1,1% interanual), 1.288 en Menorca (+21,7%), 2.157 en Ibiza (-5,1%) y 148 en Formentera (+41%).

Del total de contratos registrados, el 58,2 % son indefinidos, frente al 37,3 % del conjunto del Estado, lo que sitúa a Baleares al frente del ranking autonómico de contratación indefinida.

El paro registrado en diciembre de 2025 se sitúa en 29.305 personas, 887 menos que en diciembre de 2024, lo que representa una reducción interanual del 2,94%. En relación con el mes anterior, el paro baja en 914 personas (-3,02 %).

Por islas, en diciembre hay 24.437 personas en situación de desempleo en Mallorca, 1.832 en Menorca, 2.899 en Ibiza y 137 en Formentera. En términos interanuales, el paro baja en Mallorca (-4%) y Menorca (-2,5%), mientras que aumenta en Ibiza (+6,1%) y Formentera (+3,8%).