El Govern aumenta en 13,5 millones de euros el Programa Moves III para comprar coches eléctricos y puntos de recarga

Punto de recarga de la red Melib. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha incrementado en poco más de 13,5 millones de euros el presupuesto destinado al Programa Moves III 2025 en Baleares, destinado a la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga.

El objetivo de esta subida es dar respuesta a la "alta demanda" de ayudas registrada por parte de la ciudadanía, autónomos y empresas, según ha explicado la Conselleria de Empresas, Autónomos y Energía en un comunicado.

La ampliación presupuestaria se ha producido tras la solicitud presentada por el Govern ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en el marco del Real Decreto-ley 3/2025, que regula el programa de incentivos vinculados a la movilidad eléctrica para el año 2025.

El incremento de fondos incluye 900.000 euros destinados a inversiones directas y permitirá conceder ayudas de hasta 7.000 euros, tanto para la compra de vehículos eléctricos y de bajas emisiones como para la cobertura del 70% del coste de instalación de puntos de recarga en viviendas, comunidades de propietarios, empresas y aparcamientos públicos y privados, con el fin de "facilitar el uso del vehículo eléctrico y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible".

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro García, ha formalizado la aceptación de la ampliación presupuestaria, lo que permite "garantizar la continuidad del programa y atender nuevas solicitudes de ayudas presentadas a lo largo del año 2025".

Desde el Govern se trabaja para garantizar la disponibilidad de recursos y evitar el agotamiento prematuro de los fondos, con el objetivo de "avanzar hacia un modelo de movilidad más limpio y eficiente en Baleares".