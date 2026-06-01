El Govern aumenta las multas contra el transporte ilegal y prohíbe aparcar en aeropuertos y puertos sin contrato previo

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha incrementado la capacidad de inspección y sanción ante actividades ilegales de transporte de pasajeros, especialmente en aeropuertos, puertos y zonas de alta demanda. Entre otras medidas, se han aumentado las sanciones a la captación ilegal, que ahora oscilarán entre los 6.000 y 12.000 euros.

Esta medida se ha introducido vía enmienda a la ley de proyectos estratégicos, aprobada la semana pasada en el Parlament. Igualmente, se ha prohibido el estacionamiento de minibuses y autobuses no precontratados en puertos y aeropuertos.

Así lo han explicado la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, en una rueda de prensa después de la celebración de la primera reunión de la Mesa contra el Intrusismo.

El encuentro ha servido para presentar las primeras medidas y líneas de trabajo de los grupos sectoriales que integran la Mesa, que se centran en el alojamiento turístico, el transporte terrestre y el alquiler de embarcaciones náuticas, así como las actividades comerciales, industriales y de ocio ilegal.

((Habrá ampliación))