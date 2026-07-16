El Govern aumentará un 30% el presupuesto del Plan de Servicios Comunitarios en Eivissa - CAIB

EIVISSA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern aumentará un 30 por ciento el presupuesto del Plan de financiación de Servicios Comunitarios Básicos en Eivissa.

Lo ha anunciado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su visita a las actividades del programa 'Un mar de posibilidades' en la playa de Talamanca (Eivissa).

En el acto, que ha tenido lugar este jueves, ha agradecido la tarea de los organizadores durante 22 años por llevar a cabo un programa "pionero que combina una parte lúdica y terapéutica" y por las oportunidades que "ofrece a las personas mayores y a las personas con discapacidad en cuanto a promoción de la autonomía personal y la mejora de la autoestima".

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha destacado que la idea de 'Un mar de posibilidades' es la misma que sigue el Govern "con especial atención al sistema de dependencia y promoción de la autonomía personal".

En este sentido, ha dicho que "el compromiso del Govern con la ciudad es claro y en concreto a través de la aportación del Plan de financiación de los Servicios Comunitarios Básicos 2025/2027, que aumenta un 30 por ciento con respecto al de 2022-2024".

Además, Fernández ha informado que para este 2026 la previsión es que el presupuesto ascienda hasta los 670.000 euros en el municipio de Eivissa.