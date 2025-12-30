El Govern autoriza los estudios de las nuevas desaladoras de Mallorca, Menorca e Ibiza

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) a contratar el servicio para llevar a cabo el estudio preliminar, la redacción de los proyectos y la tramitación de las obras de construcción de tres nuevas desaladoras de agua de mar (IDAM) en Baleares.

La contratación se estructura en tres lotes, correspondientes a una nueva IDAM en el levante de Mallorca, otra en el levante de Menorca y una tercera en el suroeste de Ibiza, según ha expuesto el portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa.

El presupuesto máximo de licitación es de 3,5 millones de euros, con un importe máximo de licitación por lote de 966.000 euros cada una. Asimismo, el valor estimado del expediente del servicio es de 3,48 millones de euros, al incorporar la previsión de posibles modificaciones.

Mediante esta modalidad las tres plantas podrán contratarse de forma individual, permitiendo la continuidad de la siguiente etapa de contratación de las obras de aquellas que pudiesen tener finalizada su autorización aunque alguna se encuentre aún en autorización.

La actuación, financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), se enmarca en la prioridad estratégica de equilibrar el abastecimiento de agua y la recuperación de los acuíferos en las zonas más críticas de las Islas, que ya actualmente sufren problemas de abastecimiento en cantidad o calidad.

En este sentido, los estudios evaluarán soluciones para reforzar el suministro en áreas con dificultades de disponibilidad y de calidad del recurso, así como definir, con rigor técnico, las alternativas más adecuadas para cada isla en función de sus necesidades y recursos disponibles.

El servicio incluirá estudios técnicos y ambientales y la documentación necesaria para avanzar en la planificación y tramitación de estas infraestructuras.

Según el Govern, el objetivo es disponer de proyectos sólidos y tramitables que permitan garantizar un abastecimiento en condiciones óptimas de cantidad y calidad, incorporar criterios de eficiencia y eficacia energética y reducir la presión sobre las masas de agua subterránea, especialmente allí donde la sobreexplotación y la intrusión salina suponen un riesgo para el abastecimiento.

Desde el punto de vista del servicio público, estas actuaciones buscan incrementar la resiliencia del sistema ante escenarios de escasez y variabilidad, reforzando el uso de recursos no convencionales allí donde resulta más necesario.

En materia medioambiental, la planificación asociada a estas nuevas instalaciones contribuye a la recuperación de acuíferos y masas de agua sobreexplotadas.