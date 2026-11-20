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PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de 3,7 millones de euros destinado a compensar a Baleària Eurolíneas Marítimas, SA, por los descuentos aplicados a los residentes en Baleares en los billetes de las líneas marítimas regulares entre islas entre julio y septiembre de 2025.

La compensación se abona a la compañía por las reducciones que ya aplicó en el precio de los billetes durante ese periodo, ha informado el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

La naviera presentó la solicitud el pasado 22 de octubre y la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua inició la tramitación del expediente el 2 de noviembre.

Tras revisar la documentación, la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo confirmó que Baleària cumple los requisitos para recibir la compensación y que el importe justificado coincide con el solicitado.

El 11 de noviembre, la Dirección General elevó al conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, la propuesta de resolución por la cuantía verificada.

La autorización previa del Consell de Govern es preceptiva para los expedientes de gasto corriente que superan el millón de euros. Con este acuerdo, la Conselleria puede continuar la tramitación de la compensación, que se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2025, prorrogados para 2026.