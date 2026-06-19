El Govern autoriza la ocupación de los terrenos en los que se habilitará un aparcamiento público en cala Agulla

Archivo - 14 August 2022, Spain, Capdepera: People crowd at Cala Agulla beach near Cala Rajada amid high temperatures. Photo: Clara Margais/dpa - Clara Margais/dpa - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la ocupación urgente de los terrenos afectados por la expropiación de la parcela 84 del polígono nueve de Capdepera, destinada a habilitar un aparcamiento público de 450 plazas en el entorno de cala Agulla.

Esta actuación permitirá avanzar en la mejora de la movilidad y en la preservación de este espacio natural, ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

El acuerdo responde a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Capdepera y se fundamenta en los informes técnicos y jurídicos incorporados en el expediente que acreditan la necesidad actual y la urgencia de disponer de este espacio de cara a la temporada de 2026, ha explicado.

La nueva infraestructura forma parte de las actuaciones destinadas a mejorar la movilidad y ordenar el acceso al entorno de cala Agulla, una de las zonas naturales con mayor afluencia de la isla. Con esta actuación se pretende reducir los problemas de circulación y de estacionamiento que se producen durante los meses de mayor afluencia.

Según la documentación aportada por el Ayuntamiento, ha indicado Costa, la necesidad de contar con este espacio constituye una "necesidad estructural" asociada a la presión que soporta la zona durante la temporada alta.

Los estudios técnicos constatan que la elevada afluencia de visitantes y de vehículos hace necesario disponer de una alternativa de estacionamiento integrada ambientalmente y adaptada a las necesidades de movilidad del municipio.

También ponen de manifiesto que la falta de un espacio de estacionamiento adecuado puede provocar problemas de aparcamiento desordenado, dificultades en el acceso de los servicios de emergencia, un incremento del riesgo de incendios y una mayor presión sobre los recursos municipales y los efectivos de la Policía Local.