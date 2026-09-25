El Govern autoriza el pago anticipado del 80% de las ayudas para refugios climáticos

Archivo - Un bosque urbano. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes el pago anticipado del 80 por ciento de las ayudas de la segunda convocatoria destinada a impulsar refugios climáticos de Baleares.

La convocatoria está dotada con dos millones de euros procedentes del impuesto del turismo sostenible, según ha recordado en rueda de prensa la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens.

El pago anticipado se realizará sin exigencia de garantía, dado que los beneficiarios serán exclusivamente administraciones públicas. Esta medida les permitirá contar con los recursos necesarios para licitar las inversiones objeto de la subvención, que pueden superar los 300.000 euros, y que las entidades beneficiarias no tienen previstas inicialmente en sus presupuestos.

La convocatoria permitirá subvencionar la redacción o ejecución de proyectos (o ambas actuaciones) destinados al diseño y mejora de redes municipales de refugios climáticos, así como a la implantación, mejora y conexión de refugios climáticos interiores y exteriores.

El objetivo es mejorar la resiliencia de los espacios urbanos y periurbanos y adaptarlos a los efectos del cambio climático. La convocatoria responde a la necesidad de incorporar la perspectiva climática al diseño de los espacios públicos, con elementos que favorezcan el confort térmico y permitan reducir los efectos de las olas de calor, especialmente sobre los colectivos más vulnerables.

En la primera fase, el Govern destinó dos millones de euros a impulsar 13 proyectos de refugios climáticos. La convocatoria recibió 24 propuestas por un valor de casi cinco millones de euros. Las iniciativas con mayor impacto se seleccionaron mediante un proceso de evaluación técnica y científica y agotaron prácticamente todo el crédito disponible.

Los proyectos seleccionados están promovidos por los ayuntamientos de Llubí, Sóller, Sa Pobla, Lloret de Vistalegre, Calvià, Esporles, Inca, Costitx, Puigpunyent, Sineu, Estellencs y Alaró, así como por el Consell Insular de Formentera.

Incluyen distintas actuaciones para afrontar los efectos del cambio climático desde el ámbito local, como la creación de redes municipales de refugios climáticos y proyectos de renaturalización.

Esta segunda fase da continuidad a la estrategia de consolidación de la red de refugios climáticos de Baleares y permitirá que más entidades públicas desarrollen actuaciones de resiliencia urbana y adaptación al cambio climático. La convocatoria se distribuirá entre las anualidades de 2027 y 2028, con 1,6 millones y 400.000 euros, respectivamente.