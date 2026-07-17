El Govern autoriza el pago anticipado de las subvenciones a las comunidades baleares en el exterior

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el pago anticipado de hasta el 100% de las subvenciones que se concedan en el marco de la convocatoria de ayudas para las comunidades baleares en el exterior correspondiente al año 2026.

Esta medida permitirá que las entidades beneficiarias dispongan de los recursos necesarios desde el primer momento para desarrollar sus proyectos y actividades, ha explicado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

La convocatoria, dotada con 210.500 euros, se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y tiene como objeto apoyar a las comunidades baleares constituidas fuera del archipiélago para que puedan mantener sus vínculos con las islas, así como preservar y promover su historia, cultura y lengua.

La autorización del pago anticipado responde a razones de interés público. La mayor parte de las entidades destinatarias son asociaciones sin ánimo de lucro establecidas en América Latina, que a menudo no cuentan con recursos suficientes para adelantar la financiación de las actividades subvencionadas.

También se ha autorizado el pago anticipado de hasta el 100*% de las subvenciones que se concedan en el marco de la convocatoria de ayudas para las corporaciones de derecho público de ámbito autonómico inscritas en el Registro de Academias de Baleares.

Esta convocatoria cuenta con una dotación de 45.000 euros y tiene como objeto apoyar las actividades que desarrollan estas corporaciones de derecho público, favoreciendo la investigación, el estudio y la generación de conocimiento, así como su transferencia a las instituciones y al conjunto de la sociedad.

PLAN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DEPORTE BALEAR

El Consell de Govern, por otro lado, se ha dado por enterado hoy de la aprobación del Plan de Actuación de la Fundación para el Deporte Balear para la anualidad de 2026.

Este documento estratégico, aprobado por el Patronato de la Fundación el pasado mes, define la hoja de ruta técnica y presupuestaria de la entidad para el presente ejercicio, en cumplimiento de la Ley del sector público instrumental.

La Fundación para el Deporte Balear, adscrita a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, cuenta para este año 2026 con una previsión de recursos a utilizar de 9.489.590 euros, ha explicado Estarellas.

Su primera gran línea de actuación se centra en la tecnificación deportiva, que se desarrolla principalmente en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleaers (CTEIB) en colaboración con las federaciones autonómicas.

Con un presupuesto asignado de 3.334.379 euros y una plantilla de más de 60 profesionales, este programa atiende de forma directa a unos 300 deportistas.

La segunda área, la de servicios técnicos deportivos, cuenta con un presupuesto global de 1.320.563 euros. Este departamento actúa como el brazo técnico de la Dirección General de Deportes para la tramitación de patrocinios y subvenciones destinadas a deportistas de élite y clubes.

Finalmente, el Plan de Actuación reserva 1.830.254 euros para la gestión de infraestructuras, que abarca el mantenimiento y explotación de instalaciones clave como el Velòdrom Illes Balears, la Residencia Reina Sofía y el propio CTEIB.