El Govern autoriza la primera fase de la mejora de la red de agua de Cala Galdana

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MENORCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, ha informado este martes de la autorización de la primera fase del proyecto de mejora de la red de abastecimiento de agua potable de Cala Galdana, en el término municipal de Ferreries.

Desde el Govern han explicado que la resolución favorable corresponde al proyecto redactado en agosto de 2025 y da conformidad a la actuación en lo relativo a las afecciones sobre el dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre y policía de los torrentes y las zonas inundables o potencialmente inundables del ámbito de actuación.

En este sentido, han subrayado que el Ayuntamiento de Ferreries presentó la solicitud ante la Dirección General de Recursos Hídricos el 24 de febrero de 2026. Tras el análisis de la documentación, el Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico emitió un informe técnico favorable el 22 de mayo. El proyecto también se sometió a información pública, sin que se presentaran alegaciones.

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que la autorización fija una serie de prescripciones técnicas destinadas a garantizar que la ejecución de las obras no afecte negativamente al funcionamiento hidráulico de la zona. En particular, se establecen las condiciones que deberán cumplir los cruces de las instalaciones con los cauces de los torrentes, con el objetivo de preservar su capacidad de desagüe y proteger el dominio público hidráulico.

La resolución tiene una vigencia de cuatro años desde el día siguiente a su notificación. Además, cualquier modificación sustancial del proyecto que pueda afectar a las condiciones hidráulicas requerirá un nuevo informe técnico, y el Ayuntamiento deberá comunicar a la Dirección General de Recursos Hídricos la finalización de las obras.