El Govern avanza en la concesión de ayudas al transporte por la guerra en Oriente Medio, con 550 ayudas por 5,3 millones

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PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado la tercera propuesta de concesión de ayudas al sector del transporte para paliar el encarecimiento del combustible y los efectos de la guerra en Oriente Medio, en este caso relativa a las ayudas a las empresas del transporte de mercancías.

En conjunto, esta semana se ha iniciado la concesión de ayudas de tres convocatorias, con un total de 550 ayudas, por importe de 5,3 millones de euros, más de la mitad del importe global de casi 10 millones de las líneas de ayudas habilitadas en este sector, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

En estas resoluciones están previstas 489 ayudas al transporte de mercancías (265 a trabajadores autónomos y 224 a empresas), con un importe conjunto de 4,9 millones de euros; y 61 ayudas al transporte discrecional de pasajeros en autobús, por cerca de 400.000 euros.

La Dirección General de Movilidad ha publicado este viernes la propuesta relativa a empresas de transporte de mercancías, que se añade a las de autónomos del transporte de mercancías y de empresas y autónomos del transporte discrecional.

En total, entre las siete convocatorias de ayudas habilitadas para el sector del transporte derivadas de los efectos de la guerra en Oriente Medio, la Dirección General de Movilidad ha recibido 1.440 solicitudes a las diferentes líneas de ayudas, correspondientes a un total de 7.636 vehículos.

En su conjunto, con estas convocatorias, que se abrieron el pasado mes de julio, el Govern destina casi 10 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos en todas las islas, con vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y vehículos con conductor (VTC), entre otros.

Esta suma, de 9,85 millones, se enmarca en el Decreto ley 1/2026 de medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Medio, y se distribuye entre los diferentes ámbitos del sector.

En concreto, son seis millones de euros para compensar el incremento del precio del combustible en el transporte de mercancías, 750.000 euros para el transporte discrecional de viajeros, 500.000 euros para el sector del taxi, 100.000 euros para los VTC y otros 2,5 millones de euros para las ayudas para el desguace de vehículos de transporte (camiones y autobuses).

En términos globales, las diferentes convocatorias de ayudas han recibido 1.440 solicitudes, principalmente en las líneas dirigidas al transporte de mercancías (595, entre empresas y autónomos) y el sector del taxi (553), así como en el sector de la distribución, a empresas que realizan transporte privado complementario de mercancías (78 solicitudes), y en el transporte discrecional en autobús (61). También se han registrado 122 solicitudes de las ayudas para el desguace de vehículos de transporte (camiones y autobuses), y otras 31 solicitudes en el sector de los VTC.

El Govern abrió los plazos de solicitudes de las convocatorias a principios del mes de julio, en primer lugar las líneas dirigidas a empresas y autónomos del transporte de mercancías, y de transporte discrecional de viajeros en autobús y después el resto de convocatorias, también abiertas entre julio y agosto.

En el caso de las ayudas para el desguace de vehículos pesados de mercancías y de autobuses de transporte de viajeros, el plazo ha estado abierto hasta el 11 de septiembre, viernes pasado.