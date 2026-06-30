El Govern y el Ayuntamiento de Manacor firman un convenio para poner en marcha las enseñanzas integradas de música. - CAIB

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, han firmado este martes un convenio de colaboración para la puesta en marcha del Programa de Enseñanzas Integradas (PEI) en el municipio, que se implantará a partir del curso 2026-2027.

Según ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado, el acuerdo tiene como objetivo coordinar los horarios del alumnado de educación secundaria y de las enseñanzas profesionales de música, con el fin de facilitar la compatibilidad entre ambas formaciones.

El programa se desarrollará de forma coordinada entre el IES Mossèn Alcover y el Conservatorio Municipal de Música de Manacor, mediante una planificación conjunta de la actividad lectiva.

El PEI permitirá organizar de forma más compacta los horarios del alumnado que cursa simultáneamente ambas enseñanzas, optimizando el tiempo dedicado a la formación y reduciendo los desplazamientos y la carga horaria dispersa.

El convenio establece que el Ayuntamiento de Manacor impulsará la coordinación entre el conservatorio y el instituto, especialmente en la planificación de horarios, la organización de exámenes, el uso de espacios y la participación en una comisión de seguimiento.

Por su parte, la Conselleria de Educación definirá la organización del programa, ofrecerá apoyo técnico al conservatorio y garantizará su supervisión a través de la inspección educativa.

Además, se creará una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones para supervisar el desarrollo del programa y resolver posibles incidencias. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables, y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Actualmente, este tipo de iniciativas solo se desarrolla en Palma, por lo que su implantación en Manacor amplía la oferta educativa en la comarca de Llevant y facilita la compatibilidad horaria del alumnado sin necesidad de largos desplazamientos.