El Govern busca impulsar la renovación del plan de pesca de Pitiusas y adaptarlo a la actualidad

IBIZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear quiere impulsar la renovación del plan de pesca de las Pitiusas para adaptarlo a la realidad actual del sector.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el director general de Pesca del Govern, Antoni M. Grau, ha mantenido en Ibiza una reunión con representantes de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana y con representantes de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, la Federación de Cofradías de Pescadores de Alicante y las cofradías de Ibiza y Formentera, junto con miembros de los Consells de Ibiza y Formentera.

El objetivo del encuentro ha sido avanzar en la propuesta de una nueva orden que regule el plan de pesca de arrastre en el caladero de Ibiza y Formentera y sustituya la normativa estatal vigente desde hace más de 40 años y la actual orden en vigor, que data de 2005. Esta actualización responde a la necesidad de adaptar la regulación a la realidad actual del sector pesquero.

Según ha señalado Grau, "cuando el sector tiene la oportunidad de proponer soluciones, se facilitan los acuerdos que benefician a todos. Esta nueva orden quiere ser una herramienta de consenso y de modernización, que garantice la sostenibilidad del caladero y la viabilidad económica del sector".

Entre las principales líneas de la nueva propuesta, destaca la posibilidad de que los pescadores alicantinos comercialicen todas las especies capturadas de manera legal preferentemente en Ibiza y Formentera. Asimismo, se prevé eliminar la lista de especies que hasta ahora estaban restringidas y ampliar las opciones de pesca y comercialización de manera segura y sostenible.

En este sentido, el director general ha añadido que "el diálogo entre pescadores de dos Comunidades Autónomas vecinas es el mejor ejemplo de cogestión pesquera".

Otra de las medidas clave se centra en regular el desplazamiento de los barcos desde la Península hasta las Pitiusas, con el objetivo de maximizar las horas de pesca efectiva y facilitar la actividad de los pescadores, siempre que garanticen la venta del producto localmente.

El siguiente paso será redactar un borrador conjunto, que se presentará al Ministerio para que se tramite con el objetivo de disponer de una normativa actualizada y consensuada que regule de manera eficiente la pesca en las Pitiusas.