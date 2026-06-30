El Govern, cadenas hoteleras y empresas firman convenios para garantizar la formación de profesionales. - CAIB

EIVISSA 30 Jun. (Europa Press) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha firmado convenios con las principales cadenas hoteleras, empresas y entidades del Consejo Asesor de la Escuela de Hotelería de Baleares (EHIB) para la formación de profesionales.

Tras una reunión ordinaria del Consejo Asesor en su sede de Eivissa, el conseller Jaume Bauzá ha presidido el acto oficial de firma de convenios de colaboración con las principales cadenas hoteleras, empresas y entidades que integran este órgano consultivo.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el objetivo de este acuerdo es dar una respuesta ágil y coordinada a la demanda de profesionales cualificados en el sector de la hospitalidad en las Pitiusas, garantizando una formación especializada, moderna y permanentemente actualizada.

El conseller Bauzá ha manifestado que este acuerdo plasma el compromiso de corresponsabilidad entre el sector público y el tejido empresarial de Eivissa.

"La mejor manera de prestigiar las profesiones turísticas es conectando de forma directa las aulas con la realidad de nuestras empresas. Estamos blindando el futuro de nuestra principal industria a través del valor de su capital humano", ha añadido.

A través de estos convenios, el Consorcio EHIB se compromete a facilitar la participación del sector privado en la definición de la oferta formativa del centro de Eivissa, otorgarles prioridad de acceso a los cursos impartidos, aplicar descuentos en matrículas y formaciones a medida, y dar preferencia en la tramitación de convenios para estudiantes en prácticas.

Por su parte, las cadenas hoteleras y entidades firmantes asumirán un rol activo en la aportación de propuestas de mejora y revisión de los planes de estudio y contenidos didácticos.

Asimismo, se comprometen a facilitar visitas técnicas del alumnado a las instalaciones turísticas, promover que profesionales de reconocida experiencia de sus plantillas impartan seminarios y talleres en la escuela, y divulgar entre sus asociados la captación de estudiantes en prácticas.

El marco de colaboración rubricado este martes permanece abierto a futuras incorporaciones y ya se trabaja en la tramitación de nuevos acuerdos con más cadenas hoteleras y otros representantes del Consejo Asesor de la EHIB-Eivissa -como agentes sindicales o el Fomento del Turismo-.

Estas adhesiones se irán formalizando a medida que completen sus respectivos procesos administrativos, con el objetivo de seguir ampliando de forma progresiva el número de entidades comprometidas con el empleo y la formación en la isla.