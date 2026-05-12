El Govern y la CAEB celebran una jornada informativa sobra instrumentos de financiación y avales de ICO e ISBA

Archivo - La presidenta de CAEB, Carmen Planas, y la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han organizado un seminario en línea sobre los instrumentos de financiación y avales impulsados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) e ISBA.

La sesión se enmarca en el convenio de colaboración entre ambas entidades para impulsar la competitividad empresarial, la simplificación administrativa y el acceso de las empresas a los fondos europeos y otras fuentes de financiación.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, a la jornada han asistido la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, y el secretario general de la CAEB, Sergio Beltrán.

Durante su intervención, Barceló ha destacado la buena coordinación con las asociaciones empresariales y ha recordado algunos de los recursos que el Govern pone a disposición de las empresas.

Entre ellos, ha hecho referencia al portal de ayudas con financiación europea, los boletines informativos o la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), de la que ya se han hecho jornadas informativas juntamente con la CAEB en Mallorca y Menorca, y próximamente también en Eivissa y Formentera.

La directora general ha avanzado iniciativas en las que se está trabajando, como un catálogo único de incentivos de la CAIB, una herramienta de autodiagnóstico para identificar proyectos estratégicos o una plataforma para poner en contacto promotores con posibles socios inversores.

Por parte del ICO, Javier Soto ha presentado las nuevas líneas ICO Crecimiento e ICO Crecimiento Exportadoras, puestas en marcha a finales de 2025. Estas líneas están destinadas a impulsar el crecimiento de pymes con más de cuatro años de antigüedad y, en el caso de la línea exportadora, con actividad internacional y financiación europea.

Finalmente, el director comercial de ISBA, Jaime García, ha explicado el funcionamiento de la sociedad financiera y de la línea ISBA CAIB, activa desde el año 2006.

También ha recordado que estas convocatorias, inicialmente anuales, son bianuales desde 2024 y que actualmente se encuentra vigente la línea ISBA CAIB 2026-2027, publicada en el BOIB de 8 de enero, con 125 millones de euros para inversión y capital circulante.