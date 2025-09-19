El Govern cambia la normativa interna para evitar nuevos casos como el de Núria Riera

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera. - PP CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha modificado el manual de reglamentos y licencias de los funcionarios para evitar nuevos casos como el de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, resuelto con una amonestación por falta leve por irregularidades en el cumplimiento de los términos de su compatibilidad laboral.

Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, que ha defendido el trabajo imparcial e independiente de los funcionarios que se han hecho cargo del expediente. "El Govern actuó como hubiera actuado con cualquier otro funcionario", ha señalado.

Costa ha trasladado su máximo respeto a cómo se ha tramitado el expediente y ha recordado que ya cuando se dio a conocer el caso, desde el Ejecutivo se admitió que eran situaciones "que no ayudaban en el prestigio de los funcionarios".