El Govern carga contra Armengol tras el informe de la UCO: "Dejaron entrar hasta la cocina a la trama corrupta"

Archivo - Marga Prohens (i) y Francina Armengol (d), durante la segunda votación para la investidura como presidenta del Govern, en el Parlament balear, a 6 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

El Govern ha cargado contra la expresidenta autonómica Francina Armengol al entender que el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario por parte del Govern balear demuestra que "dejaron entrar hasta la cocina a la trama corrupta".

De este modo se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La tarde del jueves se conoció un informe de la UCO sobre la compra de material sanitario por parte del anterior Govern, al que ha tenido acceso Europa Press, que acredita que Armengol acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos para cuestiones relativas a test PCR o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.

"Cuando todos los ciudadanos estaban confinados, los sanitarios estaban al límite y morían personas en los hospitales, una banda de impresentables de una presunta trama corrupta vinculada al PSOE, que se aprovechaba de la situación para hacer negocio a costa de los ciudadanos de Baleares", ha señalado Costa.

El también vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico ha sostenido que "lo más indignante es que lo hicieran con el visto bueno y la colaboración absoluta del anterior Govern y de la anterior presidenta".

"Les dejaron entrar hasta la cocina, se les puso las máximas facilidades, prácticamente se entregaron a ellos. Era una relación de cordialidad absoluta, se abrió las puertas de par en par a la trama corrupta", ha insistido.

UNA PREGUNTA "SIN RESOLVER"

Costa ha considerado que todavía hay una pregunta "que no ha sido resuelta" y que "desde hace mucho tiempo" se hacen en el Govern: "¿Cómo es posible que los 3,7 millones de euros de las mascarillas falsas no se reclamaran hasta el día de la investidura de Prohens?".

Aunque ha mostrado su convicción de que "las cosas se sabrán y todo acabará saliendo", ha especulado con que la respuesta a esa pregunta pueda ser que en el equipo de Armengol "tenían algún tipo de medio" o no quisieran que fuera el actual Govern "quien reclamara hasta el último euro".

"Si hay alguna responsabilidad será depurada, pero es evidente que la situación es profundamente lamentable e indignante", ha insistido el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

"MENTIR TIENE CONSECUENCIAS"

El portavoz del Govern, al ser preguntado por ello, también se ha referido a las manifestaciones que la actual presidenta del Congreso hizo acerca del caso tanto ante el Tribunal Supremo --donde declaró por escrito-- como en sede parlamentaria.



"Mentir tiene consecuencias, y ahora nos preguntamos si Armengol no sabía quién era Aldama cuando resulta que entraba con su coche en el Consolat de Mar", ha apuntado.

Aunque ha evitado entrar en valoraciones judiciales --"yo no soy juez", ha apostillado--, Costa ha considerado que es "evidente" que hay "una cierta contradicción, sino una mentira" entre la versión de Armengol y el informe de la UCO.

"Pero yo no le estoy imputando responsabilidad alguna a Armengol, será quien tenga que ser quien le atribuya las responsabilidades correspondientes", ha insistido. "Yo no puedo anticipar lo que puede suceder en el futuro, pero el delito de falso testimonio está regulado", ha añadido después.